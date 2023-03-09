Вражеская атака по Украине: в "Укрэнерго" рассказали, где ситуация наихудшая

Выключение света будет продолжаться в трех областях.

В результате массированной атаки, которую устроила РФ, возникли повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому ограничения будут использованы в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Ремонтные бригады уже выехали для устранения последствий обстрелов и возобновления питания, отметили энергетики.

В то же время продолжается возобновление работы энергосистемы.

"Всю ночь 9 марта продолжалась массированная ракетная атака россиян по энергетической инфраструктуре. Для уменьшения рисков были превентивно применены ограничения во всех регионах. Продолжается возобновление работы энергосистемы, электроснабжение постепенно восстанавливается", — говорится в сообщении.

Напомним, в ДТЭК сообщили, что в результате атаки повреждены три ТЭС.

Массированный обстрел Украины 9 марта

Сегодня ночью, 9 марта, российские оккупанты нанесли массированный ракетный обстрел по территории Украины. Взрывы были зафиксированы в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Одесской, Тернопольской, Львовской областях. Во Львовской области в результате атаки погибли 5 человек.

В Киеве во время ракетной атаки оккупанты использовали гиперзвуковую ракету "Кинжал", сообщили в КГГА. Атака в столице продолжалась более 7 часов. Благодаря работе украинского ПВО, удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены. Есть одно попадание "Кинжалом" в объект инфраструктуры. Два человека пострадали от обломков ракеты.

В ВСУ сообщили, что враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.