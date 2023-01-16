Вражеская атака унесла жизни 35 человек: Резниченко сообщил трагические новости из Днепра

В Днепре из-под завалов достали еще погибших.

Уже почти 40 часов продолжается спасательно-поисковая операция в Днепре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще нескольких погибших. К настоящему времени вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них — двое детей. 39 человек спасены, 75 — ранены. 35 жильцов дома неизвестны", — написал он.

Пока поиск людей под завалами продолжается.

Напомним, 14 января Россия массированно атаковала Украину ракетами. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили 38 ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 25 из них.

Одна из крылатых ракет Х-22 попала в многоэтажку в Днепре.

В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки на жилой дом.

Президент Владимир Зеленский пообещал возмездие за удар по жилому дому в Днепре .

Трагедия в Днепре спасатели, волонтеры и жители продолжают разбирать завалы.

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