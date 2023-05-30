Вражеская ДРГ хотела проникнуть на Харьковщину: главное со сводки Генштаба

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по оккупантам.

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки, 30 мая.

Преступные обстрелы РФ

В течение этих суток оккупанты нанесли очередной массированный авиационный удар по территории Украины, в частности, по Киеву, применив ударные беспилотники "Shahed-136/131". 29 из 31 дронов были уничтожены. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Всего в течение суток противник нанес 44 авиационных и 1 ракетный удар, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на отдельных направлениях

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения Сил обороны отразили 11 вражеских атак.

ВСУ продолжают удерживать позиции

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Эти сутки россияне предприняли неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.

Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе села Уды. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток захватчики наступательных действий не проводили. Нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетный – в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Ивановское, Белая Гора, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в направлении Северного, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки россиян в районе Марьинки, а также в направлении Победы и Новомихайловки. В то же время, оккупанты нанесли авиационный удар в пределах Марьинки, под артиллерийские обстрелы попали Георгиевка и Победа Донецкой области.

ВСУ отразили все атаки россиян в районе Марьинки

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехово Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Садовое, Камышаны, Кизомис Херсонской области.

Ответные удары

Авиация сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе бросили на "мясной штурм" подразделения "Шторм Z".

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