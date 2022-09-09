Вражеская группировка сил в Черном море составляет 19 кораблей и катеров: будьте осторожны

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Среди них три надводных ракетоносителя, снаряженные 24 ракетами «Калибр». Так что угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна.

К тому же штормовое море может продолжать выброс сорванных якорных мин на побережье.

«Наши пожелания остаются неизменными: не подвергайте себя лишней опасности, пренебрегая сигналами-предупреждениями, бодрствуйте информационное пространство, извещайте компетентные органы о подозрительных людях, которые собирают закрытую информацию, продвигают антиукраинскую пропаганду. Итого – мы сила, способная преодолевать врага! Победа будет нашей! Украина – свободной!», — говорится в сообщении.

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Напомним, из черноморских портов, разблокировавшихся в конце лета, отправили уже почти два млн тонн аграрной продукции. Тем временем в "зерновой коридор" хотят войти еще 64 судна.

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