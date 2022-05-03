Информация о жертвах уточняется.
Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце.
На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости.
Об этом сообщает Закарпатская ОВА.
Информация о жертвах уточняется.
К ликвидации последствий привлечены соответствующие службы.
Напомним, российские войска ударили по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали уточняются. Задержаны 14 пассажирских поездов.
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