Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце

Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце

Информация о жертвах уточняется.

Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце.

На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости.

Об этом сообщает Закарпатская ОВА.

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Информация о жертвах уточняется.

К ликвидации последствий привлечены соответствующие службы.

Напомним, российские войска ударили по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали уточняются. Задержаны 14 пассажирских поездов.

Гори, гори ясно. Мосейчук – Данилов

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