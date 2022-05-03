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Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце

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Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце

Фото: Закарпатье онлайн

Информация о жертвах уточняется.

Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце.

На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости.

Об этом сообщает Закарпатская ОВА.

Информация о жертвах уточняется.

К ликвидации последствий привлечены соответствующие службы.

Напомним, российские войска ударили по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали уточняются. Задержаны 14 пассажирских поездов.

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