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Вражеская тактика с неба меняется: таролог сделала прогноз по угрозам для регионов

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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Вражеская тактика с неба меняется: таролог сделала прогноз по угрозам для регионов

Фото: Pexels

Оккупанты получили новую партию "Шахедов", — в ОК "Юг" предупредили о возможных атаках.

Изменится ли вражеская тактика с неба в ближайшее время? На что она будет ориентирована? Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала тарологиня Людмила Хомутовская.

“Плохая новость — относительное спокойствие над Украиной заканчивается и начинается активность. Сейчас мы снова увидим много "Шахедов". Но там все равно тактика изменилась. Это не о том, что они будут как-то бездумно летать, как было раньше. Они начнут анализировать и постепенно выпускать. Здесь все же речь идет о небольших количествах. Они снова должны активизироваться. Самая большая угроза ожидается на Юге и в Центре. По Северу – относительно, могут просто пролетать через Север. Мы будем в тревоге, но Север не интересен сейчас врагу”, — отметила Людмила Хомутовская.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что в небе над Днепром силы ПВО сбили вражеские беспилотники-камикадзе.

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Дата публикации
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