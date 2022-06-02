Вражеская вертолетная атака и сбитые беспилотные разведчики: какая ситуация на юге Украины

Враг не находит сил и поддержки для создания новых ударных группировок.
Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины на 1 июня.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.
- В операционной зоне идет ведение боевых действий по занятым рубежам. Враг не находит сил и поддержки для создания новых ударных группировок. Пытается компенсировать свою неспособность к атакам авиационными и артиллерийско-ракетными ударами.
- Парой вражеских вертолетов Ми-8 атакованы наши позиции. Без потерь.
- А вот беспилотные разведчики, собиравшие информацию с неба над Николаевщиной, отчитаться не успели, поскольку были точно сбиты украинскими зенитно-ракетными подразделениями.
Напомним, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, что 29 мая украинские защитники провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога.
Читайте также:
- На востоке ВСУ ликвидировали 39 кафиров и уничтожили их технику
- Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области от рук оккупантов
- Виталий Ким ответил, возможен ли штурм Николаева оккупантами