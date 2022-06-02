Вражеская вертолетная атака и сбитые беспилотные разведчики: какая ситуация на юге Украины

Вражеская вертолетная атака и сбитые беспилотные разведчики: какая ситуация на юге Украины

Враг не находит сил и поддержки для создания новых ударных группировок.

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины на 1 июня.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.

В операционной зоне идет ведение боевых действий по занятым рубежам. Враг не находит сил и поддержки для создания новых ударных группировок. Пытается компенсировать свою неспособность к атакам авиационными и артиллерийско-ракетными ударами.

Парой вражеских вертолетов Ми-8 атакованы наши позиции. Без потерь.

А вот беспилотные разведчики, собиравшие информацию с неба над Николаевщиной, отчитаться не успели, поскольку были точно сбиты украинскими зенитно-ракетными подразделениями.

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Напомним, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, что 29 мая украинские защитники провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога.

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