Вражеские артиллерийские снаряды отравят земли Украины минимум на 100 лет – ученые

В 2021 году Украина произвела около 80 миллионов тонн пшеницы, кукурузы и ячменя, что составляло колоссальные 6% всех культур, представленных на международном рынке. В этом году война в Украине внесла свои коррективы — ожидается, что нам удастся собрать менее половины прошлогоднего урожая.

Все из-за оккупации части украинских территорий и последствий артиллерийских обстрелов.

Об этом пишет Express.

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Однако после войны мир столкнется с более глобальными последствиями. Ученые из Кентерберийского университета Крайст-Черч в Кенте выяснили, что украинские земли, загрязненные артиллерийскими снарядами, могут оказаться непригодными для выращивания сельскохозяйственных культур на век, и это минимум.

Такие неутешительные результаты получили ученые, исследовав почву на небольшой лесистой местности в департаменте Па-де-Кале, во Франции — в Мемориальном парке Шеффилда. Этот участок стал ареной для сражений во время Первой мировой войны. Ученые выбрали для исследований именно этот участок местности, потому что с 1918 года, когда умолкли все артиллерийские пушки, почва и ландшафт здесь остались нетронутыми и не обеззараживались.

"Это может повлиять на продовольственную безопасность не только в Украине, но и потенциально в глобальном масштабе", — отметили ученые.

Ранее стало известно, что на территории находившейся под оккупацией россиян Киевской области в полях, частных домах и квартирах могут быть неразорванные мины.

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