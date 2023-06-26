Вражеские атаки: Гуменюк назвала регионы, которые находятся под угрозой

ВС РФ осуществляют разведку на юге Украины и готовятся нанести новые удары.

Об этом в эфире телемарафона 26 июня сообщила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Мы акцентировали внимание на том, что после непонятного фиаско в самом "запоребриковом царстве" будут искать победы там, где могут их достичь. В частности, их любимый способ – ракетные и "шахидные" атаки. Они именно к такому и прибегли. Под ударами врага те регионы, которые по их пониманию, являются хабом резерва для украинской армии, для Сил обороны, которые проводят активные действия, поэтому такое внимание Днепропетровщине, которая граничит с прифронтовой Запорожской областью, такое внимание Николаевщине, Одесчине, которые поставляют ресурсы для Херсонской прифронтовой области. Именно поэтому такая активизация огня и по Херсонщине. В частности, ночью они били запрещенными зажигательными снарядами, вызывая большую очередь пожаров, которые были достаточно мощными, и приводят к тому, что в частном секторе невозможно находиться людям", — сказала она.

Напомним:

В ночь на понедельник россияне выпустили по Украине три ракеты "Калибр" и восемь "шахидов". Атаки происходили преимущественно с южного направления.

Силы ПВО воздушного командования "Юг" уничтожили два "Калибра" и семь "шахидов". Кроме того, на северном направлении сбиты четыре беспилотника неустановленного типа (вероятно ударные).

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