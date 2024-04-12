Вражеские атаки по ТЭС: у Зеленского заявили о западных компонентах в ракетах РФ

Речь также идет о компонентах и из азиатских стран.

Атаки по украинским ТЭС Россия устраивает ракеты с компонентами из стран Запада и Азии.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Враг бьет по украинским ТЭС ракетами, в которых есть компоненты стран Запада и Азии", – говорится в кратком заявлении.

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Напомним, ракетный удар россиян 11 апреля полностью разрушил Трипольскую ТЭС в Киевской области. Станция снабжала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, оккупанты ударили по Трипольской ТЭС относительно новыми ракетами Х-69 – улучшенной версией Х-59.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Действительно ли закончились ракеты для Patriot и Iris-T, и что за новые ракеты, которыми ударили по ТЭС?

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