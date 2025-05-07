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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Вражеские дроны атаковали Киевщину: что известно о последствиях

Четыре человека получили ранения, в их числе несовершеннолетняя девушка.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Последствия вражеской атаки в Киевскую область

Вражеские дроны атаковали Киевщину днем 7 мая

Днем в среду, 7 апреля, российские ударные дроны атаковали Киевскую область. В результате атаки в Фастовском районе получили ранения четыре человека, которые в это время находились на улице.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

«К сожалению, враг продолжает атаковать мирные города Киевщины. В результате вражеской атаки БпЛА в Фастовском районе ранены четыре жителя. Среди них несовершеннолетняя девушка, женщина и двое мужчин. Все они получили ранения днем возле магазина», — говорится в сообщении.

В ОВА уточнили информацию о раненых и их состоянии:

  • мужчина 32 года — множественные осколочные ранения;

  • мужчина 37 лет — осколочные ранения живота и плеча;

  • девушка 16 лет — осколочные ранения шеи и головы;

  • женщина 47 лет — острая реакция на стресс.

Пострадавшая женщина приходит в себя от пережитой атаки дронов дома. Другие пострадавшие госпитализированы в местную больницу.

В Киевской ОВА призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и быть осмотрительными.

Напомним, в ночь на 7 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев. Один из вражеских дронов убил мать и сына в Шевченковском районе столицы. Еще 4 человек госпитализировали.

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