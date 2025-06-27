Вражеские дроны на оптоволокне угрожают даже в тылу: в ВСУ предупредили об опасности

Дрон на оптоволокне

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Дроны на оптоволокне уже могут действовать на расстоянии до 50 км за линией фронта, что создает серьезную угрозу.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинской армии нужны новые подходы к логистике — в частности, антидронные сетки и новые логистические пути.

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«Прежде всего надо придумывать новые логистические пути, надо придумывать средства противодействия дронам. Например, применять те же антидронные сетки вдоль всех путей, которые являются ключевыми, надо продумывать, как делать передвижения менее заметными или более быстрыми, или как обеспечить сбивание тех же дронов во время передвижения», — отметил спикер ОСУВ.

Трегубов сообщил, что на Сумщине продолжаются ожесточенные бои — российское наступление все еще продолжается, однако украинские подразделения удерживают позиции. В то же время авиация ВСУ ежедневно наносит удары по командным центрам противника в Донецкой области.

Наиболее подготовленные силы РФ сосредоточены на Покровском направлении, где пытаются продвинуться к админгранице с Днепропетровской областью. На Купянском направлении ситуация остается сложной, но контролируемой. Угрозы окружения украинских городов пока нет.

Напомним, Россия захватила месторождение лития в Донецкой области.

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