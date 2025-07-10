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Вражеские дроны заходят глубже в тыл еще на 40 километров: специалист предложил новую систему борьбы
Военный специалист Сергей Бескрестнов сообщил, что зона ударов вражеских дронов достигает 40 км от фронта.
Зона применения вражеских ударных дронов вглубь территории Украины достигла уже 20-40 км от линии фронта.
Об этом сообщил военный специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, председатель "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов (позывной "Флэш").
По его словам, на отдельных участках тыловых дорог фиксируется до 50 ударов БПЛА в сутки. Это создает серьезную угрозу не только военным колоннам, но и мирному населению.
"FPV-дрон или другой БПЛА противника, не найдя военную цель, часто без колебаний атакует гражданские авто", - подчеркнул эксперт.
В этой связи он призвал ввести оперативную систему оповещения жителей в прифронтовых районах. В частности, он предлагает использовать местные FM-радиостанции для экстренного информирования о зафиксированной активности ударных дронов в конкретных населенных пунктах или на определенных участках трасс.
"Просто обрыв речи и вставка короткого звукового сообщения. Поверьте, все будут слушать", – добавил Бескрестнов.
По его мнению, такая система временно компенсировала бы отсутствие светофорной сигнализации на фронтовых дорогах, позволяющую военным и гражданским оценивать уровень угрозы.
Напомним, в ночь на 10 июля российская армия обстреляла Киев ударными БпЛА и баллистическими ракетами. Пока известно о нескольких пострадавших, которых госпитализировали медики.