Вражеские дроны заходят глубже в тыл еще на 40 километров: специалист предложил новую систему борьбы

"Shahed" в Днепре. / © скриншот с видео

Реклама

Зона применения вражеских ударных дронов вглубь территории Украины достигла уже 20-40 км от линии фронта.

Об этом сообщил военный специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, председатель "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов (позывной "Флэш").

По его словам, на отдельных участках тыловых дорог фиксируется до 50 ударов БПЛА в сутки. Это создает серьезную угрозу не только военным колоннам, но и мирному населению.

Реклама

"FPV-дрон или другой БПЛА противника, не найдя военную цель, часто без колебаний атакует гражданские авто", - подчеркнул эксперт.

В этой связи он призвал ввести оперативную систему оповещения жителей в прифронтовых районах. В частности, он предлагает использовать местные FM-радиостанции для экстренного информирования о зафиксированной активности ударных дронов в конкретных населенных пунктах или на определенных участках трасс.

"Просто обрыв речи и вставка короткого звукового сообщения. Поверьте, все будут слушать", – добавил Бескрестнов.

По его мнению, такая система временно компенсировала бы отсутствие светофорной сигнализации на фронтовых дорогах, позволяющую военным и гражданским оценивать уровень угрозы.

Реклама

Напомним, в ночь на 10 июля российская армия обстреляла Киев ударными БпЛА и баллистическими ракетами. Пока известно о нескольких пострадавших, которых госпитализировали медики.