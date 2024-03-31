Вражеские "Х-55" и "Искандер" в Ровенской области: криминалисты обнародовали фото обломков ракет

К счастью, никто не пострадал.

Взрывотехники зафиксировали падение обломков ракет в Ровенской области. Вместе со следователями и криминалистами они задокументировали события.

Об этом говорится в отчете полиции Ровенской области 31 марта.

"Да, во время очередных атак страной-агрессором противовоздушная оборона работала и в двух районах Ровенской области: были сбиты ракеты "Х-55" и "Искандер". К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Обломки ракет Фото: Полиция Ровенской области

Правоохранители задокументировали происшествия. Часть обломков изъяли и будут направлять на экспертизу.

Обломки ракет Фото: Полиция Ровенской области

Полицейские в очередной раз отметили необходимость находиться в укрытии во время воздушной тревоги. А в случае обнаружения обломков воздушных целей – немедленно сообщать полиции по телефону 102.

Обломки ракет Фото: Полиция Ровенской области

Напомним, в ночь на 31 марта в Ровенской области раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона (ПВО).

Обломки ракет в Ровенской области Фото: Нацполиция

Воздушная тревога в Ровенской области длилась около полутора часов. Началась в 5 утра и закончилась в 6:28.

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