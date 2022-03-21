Вражеские корабли беспорядочно обстреляли Одесское побережье, ВСУ отогнали оккупантов от украинского берега

В Одесской ОВА говорят, что появление кораблей это лишь демонстрация с целью запугать мирное население Одесщины.

Утром 21 марта два российских корабля вблизи Одесского порта беспорядочно обстреляли побережье. Бойцы ВСУ открыли ответный огонь и отогнали оккупантов от берега.

Об этом в Телеграмме сообщает спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Одесса. Мокша стреляет — все в укрытие! Отвечаем — из них летит ветошь!", — говорит Братчук.

По словам главы Одесской ОВА, российские оккупанты пытаются давить на украинцев психологически.

"Ему (Путину — ред.) не удается взять Украину, но есть железо, потому и стреляет", — говорит Братчук.

Он подчеркивает, что появление кораблей – это лишь демонстрация с целью запугать мирное население Одесщины.

В то же время, ГСЧС сообщает, что погибших в результате пораженных обстрелов нет. Чрезвычайники уже ликвидируют последствия разрушений.

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