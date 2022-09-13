Вражеские корабли из акватории Черного моря могут запустить более 30 ракет "Калибр"

В Черном море находится крупная группировка российских военных кораблей, 4 из 12 судов имеют на вооружении более 30 крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в ночь на 13 сентября в оперативном командовании "Юг".

"Учитывая вероятную активизацию враждебной агрессии в отношении гражданских объектов и инфраструктуры, будьте бдительны и мудры, не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в пограничье", — говорится. в сообщении.

Как сообщили украинские военные, на южном фронте враг продолжает попытку подтянуть запасы боеприпасов и резервов живой силы, выискивает альтернативные пути доставки вооружения и техники.

“В течение боевого дня ведением штурмовых действий в направлениях из Терновых Под на Любомировку и Чкалового на Безымянное противник пытался улучшить тактическое положение силами от двух взводов до роты при поддержке танков. В обоих случаях успеха не имел, понес потери и отступил”, — отметили в ОК “Юг”.

За прошедшие сутки враг продолжал ракетно-артиллерийские и минометные обстрелы позиций ВСУ, вражеская авиация нанесла 15 ударов.

Напомним, на юге Украины удалось освободить 13 населенных пунктов. Таким образом, линия фронта там продвинулась на 12 километров, российские оккупанты пытаются договариваться с ВСУ, чтобы сдаться в плен.

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