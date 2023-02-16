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Вражеские корабли в Черном море могут готовить массированный ракетный удар — спикер ОК "Південь"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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672
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Вражеские корабли в Черном море могут готовить массированный ракетный удар — спикер ОК "Південь"

Фото: ТАСС

Несмотря на сезонный шторм, корабельная группировка российского флота находится на боевом дежурстве.

В акватории Черного моря находится вдвое меньше вражеских кораблей, чем это было в предыдущие дни. Однако это может быть косвенным свидетельством подготовки к массированному ракетному удару.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

По ее словам, в настоящее время в Черном море находится 6 вражеских кораблей и катеров, среди которых один надводный ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами "Калибр".

Другие ракетоносители отведены к пунктам базирования, что может косвенно свидетельствовать о подготовке к массированному выходу и соответственно — к массированному ракетному удару.

Как отметила Наталья Гуменюк, россияне располагают свои корабли вблизи Новороссийска, поскольку опасаются поражения украинскими ракетами на фоне сообщений о прибытии дальнобойного оружия.

Напомним, российские корабли с тактическим ядерным оружием впервые за 30 лет начали выходить в море. Сходные военные суда Северного флота регулярно выходили в море еще в советские времена.

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Просмотры
672
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