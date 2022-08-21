Вражеские наступательные бои и разведка боем: Генштаб рассказал, где на Донбассе оккупанты имеют успехи

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.

На Донбассе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры из танков и артиллерии, а также наносят авиаудары.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 21 августа.

Славянское направление

Зафиксированы артиллерийские обстрелы у Краснополья, Красного и Долины. Враг производит пополнение запасов боеприпасов.

Захватчики провели разведку боем в направлении Петрополье – Дмитровка, Пасека – Богородичное. Однако успеха не имели, поэтому отошли.

Россияне пытались вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка — Новая Дмитровка, Довгенькое — Долина, Сулиговка — Дибривне и Петрополье — Карнауховка. Однако понесли потери и отступили.

Краматорское направление

Оккупанты продолжили обстрелы недалеко от Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

Бахмутское направление

Россияне использовали разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы и авиацию у Зайцево, Бахмута и Соледара.

Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. Однако получил жесткий отпор и отступил.

Авдеевское направление

Враг использовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населённых пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески.

Захватчики нанесли авиаудары недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки. Россияне неудачно провели разведку боем в направлении Спартак – Опросное, поэтому отошли.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. С потерями отступил.

На направлении Лозовский – Пески подразделения противника имеют частичный успех.

Новопавловское направление

Оккупанты обстреливали территории в районах Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара. Задействовали авиацию для удара вблизи Новомихайловки. Враг предпринял неудачную попытку наступления в направлении Луганское – Победа.

Ранее эксперт рассказал, можно ли на Донецком направлении остановить оккупантов с помощью HIMARS.

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