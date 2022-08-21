Вражеские наступательные бои и разведка боем: Генштаб рассказал, где на Донбассе оккупанты имеют успехи

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.
На Донбассе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры из танков и артиллерии, а также наносят авиаудары.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 21 августа.
Славянское направление
Зафиксированы артиллерийские обстрелы у Краснополья, Красного и Долины. Враг производит пополнение запасов боеприпасов.
Захватчики провели разведку боем в направлении Петрополье – Дмитровка, Пасека – Богородичное. Однако успеха не имели, поэтому отошли.
Россияне пытались вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка — Новая Дмитровка, Довгенькое — Долина, Сулиговка — Дибривне и Петрополье — Карнауховка. Однако понесли потери и отступили.
Краматорское направление
Оккупанты продолжили обстрелы недалеко от Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки.
Бахмутское направление
Россияне использовали разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы и авиацию у Зайцево, Бахмута и Соледара.
Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. Однако получил жесткий отпор и отступил.
Авдеевское направление
Враг использовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населённых пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески.
Захватчики нанесли авиаудары недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки. Россияне неудачно провели разведку боем в направлении Спартак – Опросное, поэтому отошли.
Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. С потерями отступил.
На направлении Лозовский – Пески подразделения противника имеют частичный успех.
Новопавловское направление
Оккупанты обстреливали территории в районах Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара. Задействовали авиацию для удара вблизи Новомихайловки. Враг предпринял неудачную попытку наступления в направлении Луганское – Победа.
Ранее эксперт рассказал, можно ли на Донецком направлении остановить оккупантов с помощью HIMARS.
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