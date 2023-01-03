Вражеские обстрелы Херсонщины и мощный ответный удар ВСУ: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты прилагают все усилия для выхода на административную границу Донецкой области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 3 января.

В течение этих суток россияне нанесли 8 авиационных ударов и совершили 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Ситуация на отдельных направлениях

Оккупанты пытаясь взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.

Захватчики пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливают группировки в Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных с Херсонского направления.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах Беларуси и РФ. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Противник совершил обстрелы из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Стрилеча, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Караическое, Охримовка, Амбарное Харьковской области.

На других направлениях оккупанты ведут оборону ранее занятых рубежей, пытаются сдерживать действия украинских подразделений, осуществляют обстрелы позиций наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов, в частности: Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял позиции наших войск из танков и артиллерии разных типов в районах более 20 населенных пунктов, в частности: Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении россияне из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций украинских войск из танков и всего спектра артиллерии в районах более 25 населенных пунктов.

Террор оккупантов правобережной Херсонщины

Также россияне не прекращают обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона и населенных пунктов Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области.

Ответные удары

Украинская авиация в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за эти сутки произвели огневое поражение 2 пунктов управления и 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

Напомним, что президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседании докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Кирилл Буданов.

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