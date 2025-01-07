Вражеские обстрелы Херсонщины: сколько людей погибло и пострадало за сутки

В Херсонской области после российских обстрелов два человека погибли и 19 ранены. Среди пострадавших – трое сотрудников полиции.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

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Как отмечается, оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БПЛА населенные пункты Херсонского, Бериславского и Каховского районов.

"Российские военные ударили FPV-дроном по служебному автомобилю полиции возле Комышан. В результате коварной атаки двое херсонских полицейских получили контузии. Транспортное средство получил значительные повреждения", – говорится в сообщении.

Вблизи Приднепрянского в результате сброса взрывчатки с беспилотника ранен 35-летний работник херсонской полиции.

Ранее кафиры войска ударили из артиллерии по поселку Белозерка на Херсонщине. Сейчас известно о шести пострадавших. Среди них – двое детей.

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