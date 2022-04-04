Вражеские обстрелы Николаева и Очакова: погибли 8 человек

Вражеские обстрелы Николаева и Очакова: погибли 8 человек

В прокуратуре приступили к расследованию.

Николаевская прокуратура начала расследование по фактам обстрела российскими оккупантами городов Очакова и Николаева, где погибли восемь человек, а 34 получили ранения.

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.

"Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры следственным отделом Службы безопасности в регионе начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1 и ч.2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля 2022 года вооруженные силы РФ атаковали города Очаков и Николаев. В результате обстрелов повреждены жилые дома местных жителей, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры.

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