Вражеские ракеты уже на подлете к Сумской области - ОВА

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине сегодня, 31 декабря. Украинцы предупреждают об угрозе ракетных ударов.

Глава ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий написал, что вражеские ракеты уже на подлете к области.

Фото: Associated Press

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога. О пуске вражеских ракет предупредил Виталий Ким.

ГСЧС призывает украинцев не пренебрегать сигналами тревоги, находиться в укрытиях и сохранять информационную тишину.

Ранее британская разведка предупредила, что россияне могут осуществить очередные масштабные ракетные обстрелы Украины на новогодние праздники, чтобы взорвать моральный дух украинцев.

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