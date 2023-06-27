Вражеские ракеты – в воздушном пространстве Украины: откуда заходят и куда двигаются

В ряде областей 27 июня объявлена воздушная тревога. Российские ракеты входят в воздушное пространство Украины.

Об этом предупреждают в воздушных силах Украины.

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В частности, по состоянию на 12.00, по данным ПС, вражеские ракеты заходят из Сумщины и двигаются в направлении Полтавщины и Кременчуга.

Заметим, в 11.42 официально сообщили о взлете самолетов Ту-22м3 с российского аэродрома Шайковка Калужской области. Спустя 10 мин у ВСУ предупредили об угрозе ракетной атаки.

Почти в то же время, как свидетельствует интерактивная карта тревог, в ряде областей объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в центральных, северных, южных и восточных областях.

По состоянию на 12.08 в некоторых областях дали отбой тревоги.

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