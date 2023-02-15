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Вражеские шары над Киевщиной: разведка объяснила, зачем россияне запустили объекты

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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5133
Время на прочтение
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Вражеские шары над Киевщиной: разведка объяснила, зачем россияне запустили объекты

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Воздушные силы и разведка – отслеживают ситуацию.

Россияне запустили пули с отражателями 15 февраля, которые зафиксировали во время воздушной тревоги в небе над Киевской областью, чтобы выведать ПВО Украины и собрать данные.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Юсов заверил, что ситуация находится под контролем. Воздушные силы и разведка отслеживают действия врага.

"Воздушные силы, разведка отслеживают ситуацию. Относительно неизвестных объектов ситуация известна, они находятся под контролем. Действительно, есть информация о враждебных намерениях. В том числе сбор данных, выманивание активности украинских средств ПВО. Есть ответная реакция и система реагирования на подобные угрозы", – объяснил Юсов.

Напомним, днем 15 февраля в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

В небе над регионом обнаружили воздушные цели. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что в небе над Киевщиной зафиксировали воздушные шары с отражателями, которые россияне запускают для отвлечения и истощения украинских сил ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
5133
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