Вражеские штурмовики обстреливают опорные пункты на Житомирской трассе

После нападения был пожар, но о последствиях неизвестно.

Два вражеских штурмовика только что отбомбились по опорному пункту на Житомирской трассе на подступах к Киеву.

Об этом сообщают свидетели.

Была сброшена бомба и отстреляны тепловые пушки, они улетели на северо-запад.

После этого виднелся чёрный дым. Известно, что на подступах к столице, в том направлении, наши военные защищают проезд.