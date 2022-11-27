Вражеские захватчики всю ночь терроризировали Днепропетровщину: 6 семей остались без домов

Оккупанты в течение ночи на 27 ноября ударили по Днепропетровщине 5 раз.

В течение почти 9 часов воздушной тревоги захватчики 5 раз обстреляли Днепропетровщину. Больше всего пострадала Никопольщина, но, к счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Российские оккупационные войска снова всю ночь терроризировали Никопольщину. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией из временно оккупированного Энергодара. Попали по двум громадам — Красногригоревской и Марганецкой. Обошлось без пострадавших", — сообщил он в телеграмме.

В Красногригорьевской громаде оккупанты разрушили 6 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, авто частного предприятия и газопровод.

В Марганецкой громаде представители ГСЧС продолжают обследовать территории. Выясняют детали атак. В других районах ночь прошла с сиренами, но без чрезвычайных ситуаций

Напомним, в ночь на 27 ноября российские оккупанты ударили ракетами и по пригороду Запорожья. Войска РФ нанесли удар по агропредприятию.

Читайте также: