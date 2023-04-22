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Вражеский артобстрел Торецка: 10-летний ребенок получил ранение

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Вражеский артобстрел Торецка: 10-летний ребенок получил ранение

Российские оккупанты обстреляли Торецк в пятницу, 21 апреля / Иллюстративное фото: Telegram-канал Павла Кириленко

Спасатели на автомобиле скорой доставили ребенка в лечебное учреждение Константиновки.

В результате вражеских артиллерийских обстрелов города Торецк Донецкой области получил ранение мальчик 2013 года рождения.

Событие произошло в пятницу, 21 апреля.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Вчера вечером личный состав Торецкого гарнизона выехал на вызов о помощи. Спасатели на автомобиле скорой медицинской помощи транспортировали ребенка в лечебное учреждение города Константиновка", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области двое мальчиков получили минно-взрывные травмы, когда играли со взрывоопасным предметом. По предварительным выводам, они нашли рукоятку от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3.

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Дата публикации
Просмотры
199
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