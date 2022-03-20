Вражеский авиаудар: в Николаевской области под завалами дома погибли три человека

В течение ночи спасатели тушили пожар.
На территории Константиновской территориальной общины в результате обстрела войсками Российской Федерации было разрушено дачное здание.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
"От прямого попадания снаряда был разрушен дачный дом и возник пожар", — говорится в сообщении.
В течение ночи спасатели тушили пожар и разбирали завалы. Под обломками дома обнаружили тела троих погибших. Пожар на площади 60 квадратных метров был потушен в 01:40.
Напомним, в Николаевской области 20 марта объявлен траур по погибшим от ракетного обстрела военнослужащих в казармах. В этой связи в регионе будут приспущены государственные флаги Украины.
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