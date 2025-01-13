В Харьковской области от обстрела пострадала годовалая девочка

У ребенка диагностировали острую реакцию на стресс.
В результате обстрела Чугуева на Харьковщине пострадал ребенок.
Об этом стало известно от главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.
"Около 19:00 оккупанты направили БпЛА "Шахед" по городу Чугуев. Вражеский боеприпас попал во двор многоэтажной застройки", — написал он.
Девочке в возрасте 1 год и 7 месяцев оказали помощь на месте, у нее диагностировали острую реакцию на стресс.
Повреждения получили легковой автомобиль и остекление окон пятиэтажного дома.
Тем временем обнародованы последствия ночной атаки "Шахедами" на Киевщину.
Напомним, стало известно, что в Харьковской области во время пожара в психоневрологическом интернате пострадали 6 человек. Там произошел пожар.
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