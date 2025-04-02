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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Вражеский БпЛА "Молния" ударил по Харькову: что известно о последствиях

Дрон ударил по Киевскому району города.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Вражеский БпЛА "Молния" ударил по Харькову: что известно о последствиях

Воздушная тревога в Харькове

Вражеский беспилотник "Молния" ударил по Киевскому району города. Последствия уточняются.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил об этом днем 2 апреля.

"Есть предварительная информация о попадании в многоэтажку", - сообщил мэр.

Также, по сообщению главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова , вероятно, произошло попадание в многоэтажный жилой дом.

Затем Терехов написал, что вражеский БпЛА ударил по 8-му этажу многоквартирного дома в Киевском районе города.

«Пожара, к счастью, нет — в доме вылетели стекла», — сообщил мэр.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ранее Игорь Терехов сообщал, что март 2025-го стал «пока самым тяжелым месяцем с начала года» для Харькова, учитывая масштабы разрушений. Вражеские атаки удвоились, и вместе с ними масштабы последствий. Ни один обстрел не прошел бесследно.

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Дата публикации
Количество просмотров
258
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