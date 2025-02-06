Вражеский дрон атаковал автомобиль "Укрпочты", который возвращался из Покровска

Вражеский беспилотник атаковал автомобиль "Укрпочты", который возвращался из Покровска.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в соцсетях.

К счастью, люди остались в живых.

"Благодаря броне работники остались живы. Сам неоднократно бывал за рулем того автомобиля, когда работал в Донецкой области. Теперь будем искать новый броневик, потому что мы продолжим работать и заботиться о наших гражданах и военных при всем", — написал он.

Напомним, 29 января, во время воздушной тревоги, Киев атаковали дроны, начиненные шрапнелью.

В случае дронов со шрапнелью речь идет о готовых поражающих элементах, обычно в форме разлетающихся при взрыве шариков, которые и являются главным средством поражения, превосходя фугасное действие боеприпаса.

"Такие боеприпасы наиболее эффективны для поражения живой силы вне укрытий. Но в случае удара по жилым районам города речь идет о желании рашистов просто убивать гражданское население", — объяснили в Defense Express.

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