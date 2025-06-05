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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Вражеский FPV-дрон ударил по велосипедисту в Запорожской области: детали

67-летний мужчина погиб из-за атаки российского FPV-дрона.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Взрыв

Взрыв / © Киевская областная госадминистрация

В четверг, 5 июня, вблизи Степногорска российские оккупанты атаковали гражданского велосипедиста с помощью FPV-дрона. 67-летний мужчина погиб на месте из-за попадания беспилотника.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров

«67-летний мужчина погиб в результате атаки вражеского fpv-дрона, мужчина ехал на велосипеде неподалеку Степногорска, когда россияне сбросили дрон», — говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 4 июня, РФ ударила по полигону на Полтавщине. Погибли 2 военных.

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