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Вражеский FPV-дрон ударил по велосипедисту в Запорожской области: детали
67-летний мужчина погиб из-за атаки российского FPV-дрона.
В четверг, 5 июня, вблизи Степногорска российские оккупанты атаковали гражданского велосипедиста с помощью FPV-дрона. 67-летний мужчина погиб на месте из-за попадания беспилотника.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров
«67-летний мужчина погиб в результате атаки вражеского fpv-дрона, мужчина ехал на велосипеде неподалеку Степногорска, когда россияне сбросили дрон», — говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 4 июня, РФ ударила по полигону на Полтавщине. Погибли 2 военных.