Вражеский обстрел Краматорска: ранены женщина и ребенок (фото)

В городе повреждены три частных дома, один из которых разрушен до основания.

В результате обстрела оккупантами Краматорска в Донецкой области ранены женщина и ребенок.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

"Последствия ночного обстрела Краматорска. Ранены женщина и ребенок, которые с ожогами доставлены в больницу. Состояние тяжелое", — написал он.

Гончаренко также сообщил, что в результате обстрела повреждены три частных дома, один из которых разрушен до основания.

Напомним, из-под завалов в Умани извлекли тело еще одного ребенка: количество погибших возросло до 23 человек. В процессе идентификации выяснилось, что погибли пятеро детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет).

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