Вражеский обстрел "Пункта незламності" в Константиновке: количество погибших возросло

Ночью, 24 марта, россияне ударили ракетами по Константиновке Донецкой области — в результате обстрела погибли пять человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Одна из ракет попала в одноэтажное здание, в котором функционировал "Пункт незламності".

Спасателям удалось спасти одного человека и извлечь из-под завалов тела трех погибших женщин.

Напомним, российские войска ночью, 24 марта, атаковали Сумскую область истребителями Су-35. Враг решил ударить по Сумщине ракетой Х-31П. Для этого российские захватчики подняли тактическую авиацию с двух российских аэродромов – Ахтубинск и Морозовск. Десять истребителей Су-35 совершили по территории Сумской области пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П.

В городе Белополье в результате обстрела погибли 2 человека, ранены 9 человек. Пострадала гражданская инфраструктура, здания, школы, общежитие.

В ночь на 24 марта оккупанты также атаковали Кривой Рог. Есть попадания дронами.

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