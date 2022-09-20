Окупанты совершили теракт на Харьковщине: двое погибших, девять раненых, в том числе четверо детей

Раненые госпитализированы в медучреждения, медики оценивают их состояние как среднее.

Российские оккупанты совершили очередной теракт в Харьковской области, от которого пострадали дети.

В результате обстрела села Грушевка, Купянского района, два человека погибли. Ранения получили девять мирных жителей. В том числе четверо детей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и добавил, что информация дополняется.

Раненые госпитализированы в медучреждения, медики оценивают их состояние как среднее.

Напомним, в поселке Казачья Лопань Харьковской области нашли две застенки. Помещения, в которых россияне издевались над украинцами, обнаружили в подвалах вокзала и магазина.

Россияне обстреляли запрещенным оружием дома людей на Днепропетровщине

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