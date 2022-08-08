Вражеский осколок попал в шею: в Сумской области в селе Катериновка погибла женщина вследствие артобстрела

В Сумской области за день зафиксировано более 130 прилетов.
В Сумской области за день, 8 августа, россияне открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманьской и Великописаревской громадах.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
По данным Живицкого, всего в области зафиксировано более 130 прилетов – из ствольной и реактивной артиллерии, минометов.
Использовали и стрелковое оружие.
"К сожалению, имеем потерю. В 11:20 был артобстрел окрестностей населенных пунктов Шалыгинской громады. В селе Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница. Вечная память...", — написал Живицкий.
Напомним, командующий обороной Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко прогнозирует, что горячая фаза войны России против Украины закончится до конца 2022 года. Дольше не выдержат ни РФ, ни Украинское государство.
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