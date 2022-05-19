Вражеский снаряд в Бахмуте уничтожил целый подъезд, завалы не могут разобрать из-за постоянных обстрелов

Враг снова ударил по Бахмуту в Донецкой области — вражеский снаряд попал в многоквартирную пятиэтажку и разрушил целый подъезд.

Есть ли жертвы станет известно только когда разберут завалы и сделать это мешают постоянным обстрелам города, говорится в ТСН.

Татьяна в отчаянии осматривает то, что осталось от ее квартиры на первом этаже. Вместо кухни – сплошная воронка. Такой беды женщине здесь натворила российская ракета, которая попала в дом. Татьяна с мамой просто чудом уцелели, хотя обе были дома.

Женщины с испуга пытались выбежать из квартиры, но из-за взрывной волны заклинило дверь. Освобождали их соседи, забравшиеся через балкон. Теперь пытаются вытащить из-плод завалов хоть какие-то вещи, но потеряли все, даже документы.

Этажом выше в квартире пытается навести хоть какой-то порядок Людмила с мужем. Здесь жила ее дочь с семьей, они успели уехать из города буквально на днях. Теперь возвращаться некуда.

Гатить из тяжелого вооружения по Бахмуту оккупанты начали с утра. Стреляли и из кассетных снарядов и тяжелой артиллерии. Что конкретно прилетело в эту пятиэтажку пока неизвестно, но россияне разрушили целый подъезд.

Чтобы разобрать завалы, нужно не менее нескольких дней, говорят спасатели. Пока расчищают дорогу, чтобы могли подъехать для этого специальные машины.

Это уже не первое попадание в жилые дома в городе. На днях враг попал в такую же пятиэтажку, там погибли пять человек, среди них и двухлетний ребенок. Есть ли погибшие здесь знать, только когда поднимут межэтажные перекрытия.

Но чтобы начать эти работы нужно, чтобы обстрелы города прекратились. «Вместе с главой ОСМД, он предоставил, что то количество людей, которые здесь остались, жили – они здесь все целы. Работают, завалы разбирают», – говорит инструктор по коммуникациям полиции Бахмута Павел Дяченко.

Россияне снова обстреляли Бахмут – разрушили целый подъезд пятиэтажки

Сейчас в Бахмуте осталось около 50 тысяч жителей, среди них и много детей. Город принял и многие переселенцы из уже уничтоженной русскими Попасной. Оставлять этот город люди не спешат, потому что надеются, что вооруженные силы уже вот-вот отодвинут линию фронта подальше от Бахмута и будут гнать врага до границы.

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