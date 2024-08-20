Вражеский состав с горючим взлетел на воздух: Сил обороны обнародовали эффектное видео

Аэроразведчики обнаружили важный для захватчиков объект и нанесли удар с неба, взрывы были слышны на многие километры вокруг.

Силы обороны поразили российский состав горюче-смазочных материалов, который располагался рядом с лесопосадкой.

Видео боевой работы обнародовала оперативно-тактическая группировка "Харьков".

"Оккупанты пытаются атаковать украинские позиции. Чтобы задействовать технику, им нужно горючее. Состав под открытым небом россияне обустроили рядом с лесопосадкой. Надеялись, что такая локация поможет скрыть горюче-смазочные материалы", — рассказали военные.

Как отметили в оперативно-тактической группировке "Харьков", от пристального глаза аэроразведчиков бригады "Спартан" не спрятаться. Они обнаружили важный для захватчиков объект и нанесли удар с неба. Взрывы были слышны на многие километры вокруг.

Силы обороны поразили российский склад горюче-смазочных материалов

Напомним, авиация ударила КАБами по скоплению техники и личного состава россиян на Донецком направлении: появилось видео.

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