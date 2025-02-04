Вражеский удар по Изюму: количество пострадавших стремительно выросло

Спасатели продолжают работать на месте ужасных обстрелов.
Во вторник, 4 февраля, армия РФ атаковала город Изюм на Харьковщине баллистикой. В результате удара количество пострадавших возросло до 38 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По состоянию на 13:57:
- Среди раненых есть 15-летняя девушка;
- Госпитализированы 7 человек;
- 5 человек погибли.
"Сейчас производим поквартирный обход: определяем, кому нужно временное жилье для расселения, кому зашивать окна. Готовим строительные материалы для работы", – отметил Синегубов.
Напомним, во вторник, 4 февраля, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Изюму Харьковской области. Есть погибшие, а среди раненых – ребенок.
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