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Вражеский удар по Изюму: количество пострадавших стремительно выросло

Вражеский удар по Изюму: количество пострадавших стремительно выросло

Вражеский удар по Изюму: количество пострадавших стремительно выросло

Удар балістикою по Ізюму 4 лютого

Спасатели продолжают работать на месте ужасных обстрелов.

Во вторник, 4 февраля, армия РФ атаковала город Изюм на Харьковщине баллистикой. В результате удара количество пострадавших возросло до 38 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По состоянию на 13:57:

  • Среди раненых есть 15-летняя девушка;
  • Госпитализированы 7 человек;
  • 5 человек погибли.

"Сейчас производим поквартирный обход: определяем, кому нужно временное жилье для расселения, кому зашивать окна. Готовим строительные материалы для работы", – отметил Синегубов.

Напомним, во вторник, 4 февраля, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Изюму Харьковской области. Есть погибшие, а среди раненых – ребенок.

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