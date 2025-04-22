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Вражеский удар по Запорожью: количество пострадавших выросло
Один человек погиб.
Выросло количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью. Ранения получили 22 человека.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Среди раненых трое детей. Все они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", — констатировал он.
Пострадавшие получают всю необходимую помощь.
Напомним, россияне днем 22 апреля устроили по Запорожье. Вероятно, не обошлось без пострадавших.