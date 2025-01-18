Вражеский удар по Запорожью уничтожил храм УПЦ МП (фото)

В субботу, 18 января, враг нанес удар по Запорожью, в результате чего был разрушен храм УПЦ МП.

Об этом сообщил украинский блоггер Денис Казанский.

"Важно всегда помнить, что патриарх Кирилл это поддерживает, благословляет и называет "священной войной". То есть, патриарх Русской православной церкви фактически благословил убийство своих же православных прихожан", — написал он.

В Запорожье в результате вражеских обстрелов разрушен храм УПЦ МП/Фото: Денис Казанский

В Запорожье в результате вражеских обстрелов разрушен храм УПЦ МП/Фото: Денис Казанский

Напомним, 18 января ВС РФ нанесли удар по Запорожью двумя баллистическими ракетами. В результате атаки ранены 10 человек, частично разрушено административное здание, повреждены жилые дома и транспорт. Удар получил и Киев, где погибли три человека. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны быть под таким давлением, чтобы оно было ощутимо не меньше, чем эти удары".

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