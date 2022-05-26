Вражеское наступление и постоянные обстрелы: в Генштабе рассказали о ситуации на Донбассе

Вражеское наступление и постоянные обстрелы: в Генштабе рассказали о ситуации на Донбассе

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.

Российские оккупанты не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 26 мая.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы подразделений украинских войск, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, перегруппировывает войска. Россияне усиливают группировку за счет перемещения резервных подразделений.

На Лиманском направлении захватчики сосредотачивали усилия на огневом поражении украинских подразделений в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях Северодонецка и Боровского, однако успеха не имеет. В направлении Устиновки россияне имеют частичный успех.

Чтобы нарушить логистические сообщения и не допустить маневров наших войск, оккупанты наносят удары по мостовым переправам.

На Бахмутском направлении российские захватчики ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нырково, Берестово и Белогоровка. Однако успеха не имеют, понесли потери и отошли.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, но успеха не имели.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел, обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.

Напомним, Алексей Арестович сделал неутешительный прогноз относительно новой фазы войны.

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