Вражеское войско потеряло более сотни россиян и шесть танков

Результаты боевого дня составляют потери вражеской армии в количестве 104 россиян, 6 танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Также среди потерь – 9 гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б», а также беспилотный разведчик «Элерон-10».
Уничтожен состав вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки, понтонная переправа вблизи села Львове, поражен пункт управления 35 армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бри Бериславском районах, соответственно.
Напомним, в Херсонской области кафиры, "вооруженные" сексигрушками, пошли на штурм позиций ВСУ.
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