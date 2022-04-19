Времени на размышления не осталось: глава Луганской ОВА еще раз призвал гражданских эвакуироваться

Времени на размышления не осталось: глава Луганской ОВА еще раз призвал гражданских эвакуироваться

Сегодня в Украине официально не согласовали работу "зеленых" коридоров, однако эвакуация из Луганской области состоится.

Во вторник, 19 апреля, эвакуация в Луганской области продолжается. Сегодня будут организованы эвакуационные маршруты из Рубежного, Северодонецка, Лисичанская, Попасной и Горной громады.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы во вторник, 19 апреля:

Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, у дома 15;

Прывилля: центральная площадь;

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11;

Горное: Дом культуры Украины. Гагарина 13а;

Попасная: ул. Щербакова, 1а.

"Уезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян. Для атаки на город РФ применяла большое количество бронетехники. Бои продолжались трое суток. На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники. Итак, спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска. Тех, кто не соглашается, россияне убивают на месте. Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины – вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. ", – подчеркнул Гайдай.

Напомним, Ирина Верещук сообщила, что 19 апреля гуманитарные коридоры в Украине снова не будут открываться.

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