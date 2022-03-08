Времени ждать нет: в Мариуполь отправилась гуманитарная помощь

Транспорт уехал, несмотря на обстрелы оккупантов.

В Мариуполь, находящийся под постоянными обстрелами русской армии, отправилась гуманитарная помощь.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, несмотря на постоянные обстрелы, ждать больше нет возможности, ведь людям необходима помощь. Договоренности, которые были, не сработали, подчеркнул Зеленский.

“В Мариуполе нет у людей времени ждать. Это оккупанты хотят, чтобы наши люди умирали – не мы. Мы отправили колонны с гуманитарной помощью в Мариуполь. Там все необходимое. Мы отправили транспорт для спасения людей. Водители все понимают. Это герои, храбрые люди. Понимают, что русские войска могут просто их расстрелять. Расстрелять этот транспорт в пути. Как они уже убивали людей, которые пытались выйти на безопасную территорию из зоны боевых действий”, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил: если российская армия решится попасть в гуманитарную колонну, то произойдет это на виду всего мира.

“Все будут свидетелями. Все будут свидетельствовать, когда каждый, кто отдает, выполняет бесчеловечные приказы, жестко будут судить. И засудят”, — добавил глава государства.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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