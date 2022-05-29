"Время, чтобы праздновать, будет после нашей победы": Зеленский поздравил свой родной город с днем рождения

В своем обращении глава государства пожелал городу и его жителям только одного — победы, которая будет обязательно. Он подчеркнул, чтобы время до победы было короче, все должны совместно работать.

Об этом сообщил Зеленский в традиционном видеообращении в воскресенье, 29 мая.

Также читайте Зеленский назвал первую мишень для России и рассказал о боях в Северодонецке

"И еще один город, к которому я хочу обратиться сегодня. Для меня – конечно, город особенный. Мой родной Кривой Рог также сегодня отмечает день рождения. Уже 247-й. Должен бы отмечать. Но время не то. Условия не те. И враг все еще на нашей земле.Время, чтобы праздновать, будет после нашей победы.А она будет.И сегодня хочу пожелать именно этого — и своему родному городу, и всем городам и общинам нашей великой страны.Чтобы время до победы было короче. работать для этого все – каждый и каждый без исключений", — отметил Зеленский.

Напомним, в субботу, 28 мая, россияне обстреляли ракетами родной город украинского президента Владимира Зеленского. По городу были выпущены две ракеты РФ, попавшие в промышленное предприятие.

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Харьковской области

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.