Время для Украины истекает: экспертка сделала тревожный прогноз по ситуации на фронте

Военная экспертка Дара Массикот из Фонда Карнеги исследовала текущую ситуацию на фронте в Украине и спрогнозировала вероятность плохого развития событий для ВСУ.

Вооруженные силы Украины критически нуждаются в неотложной помощи Западу, чтобы предотвратить плохое развитие событий на фронте против хорошо обеспеченной снарядами России.

Об этом военная экспертка Дара Массикот заявила в интервью Foreign Affairs.

По ее словам, в ВСУ истекает время для получения необходимого количества боеприпасов и военной техники. В то же время, Россия максимально мобилизовала свою экономику, тратит запасы старой техники и налаживает поставки снарядов.

Массикот подчеркнула, что Россия не ослаблена, как часто говорят на Западе. Она все еще остается опасной и состоит из мобилизованных с разным уровнем подготовки. Об этом свидетельствуют наступательные действия, которые начались в конце зимы 2024 года и, по прогнозу экспертки, затянутся до этого лета.

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"Без увеличения военной помощи Запада и серьезных изменений в стратегии Киева положение Украины на поле боя будет продолжать ухудшаться, пока не достигнет переломной точки, возможно, к этому лету", — считает эксперт.

Дара Массикот убеждена, что у России достаточно человеческих ресурсов и силовых мер, чтобы вести длительную войну. В то же время у Украины недостаток солдат, который она не может пополнить. Массикот также спрогнозировала, где могут дальше активизироваться россияне, если западные союзники не окажут нужный объем помощи.

По ее мнению, оккупационная армия может продвинуться до Покровска в Донецкой области, будет грозить Краматорске и Славянске. Также может усилиться давление в Запорожской области и бои в Орехове. Там равнинная местность, что может облегчить бои для врага.

"Долгосрочная слабость российской армии не будет иметь значения, если Украину не поддержат в этом году. Если Запад, в частности, США, не хочет, чтобы линия фронта в Украине продолжала изгибаться или ломаться, он должен срочно одобрить помощь. И если Киев хочет продолжить свои усилия, ему придется сделать трудный выбор относительно того, как создать больше рабочей силы. Время истекает", — резюмировала экспертка свой тревожный прогноз.

Напомним, в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, бывший пресс-секретарь генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что весенняя кампания 2024 года станет решающей на этом отрезке войны. Путин не хочет останавливаться, но все зависит от диктатора. Российские войска продолжают нести колоссальные потери, и ВСУ должны воспользоваться именно этим.

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