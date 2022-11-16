"Время Европе закрыть небо над Украиной": Подоляк о войне, которая создает риски для приграничных стран

Советник руководителя Офиса президента призвал не откладывать ключевые решения.
За войну против Украины отвечает только Россия. Так же, как и за массированные ракетные удары, опасные для приграничных стран.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"За войну в Украине отвечает только Россия. За массированные ракетные удары – также только Россия. За стремительно растущие риски для приграничных стран – снова только Россия. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе "закрыть небо над Украиной". безопасности тоже", – написал Подоляк.
Ранее Михаил Подоляк прокомментировал сообщение о том, что упавшие в Польше ракеты, повлекшие гибель двух человек, могли быть ракетами украинской ПВО.
А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что ответ на взрыв в Польше должен быть жестким и принципиальным.
Взрыв в Польше, вызванный падением ракеты: что известно
Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводуве упала ракета, в результате чего погибли два человека.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету", однако польские войска и НАТО перешли в готовность.
Позже президент США Джо Байден заявил, что ракета была запущена не с территории РФ. Впрочем, он призвал дождаться завершения расследования инцидента.
Также премьер-министр Британии Риши Сунак провел экстренную встречу с главой США Джо Байденом и лидерами НАТО по падению ракет в Польше. Это произошло на Бали в рамках саммита G20.
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