"Время Европе закрыть небо над Украиной": Подоляк о войне, которая создает риски для приграничных стран

За войну против Украины отвечает только Россия. Так же, как и за массированные ракетные удары, опасные для приграничных стран.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"За войну в Украине отвечает только Россия. За массированные ракетные удары – также только Россия. За стремительно растущие риски для приграничных стран – снова только Россия. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе "закрыть небо над Украиной". безопасности тоже", – написал Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк прокомментировал сообщение о том, что упавшие в Польше ракеты, повлекшие гибель двух человек, могли быть ракетами украинской ПВО.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что ответ на взрыв в Польше должен быть жестким и принципиальным.

Взрыв в Польше, вызванный падением ракеты: что известно

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводуве упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету", однако польские войска и НАТО перешли в готовность.

Позже президент США Джо Байден заявил, что ракета была запущена не с территории РФ. Впрочем, он призвал дождаться завершения расследования инцидента.

Также премьер-министр Британии Риши Сунак провел экстренную встречу с главой США Джо Байденом и лидерами НАТО по падению ракет в Польше. Это произошло на Бали в рамках саммита G20.

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