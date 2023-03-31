"Время играет против России": в Минобороны рассказали о ситуации в Бахмуте

Украинские защитники продолжают держать оборону Бахмута, как следствие это приводит к потере времени у врага.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в соцсетях.

Она отмечает, что израсходованные противником ресурсы на захват города и огромное количество убитых не оправдывают себя с точки зрения военной целесообразности, отметили в Минобороны.

"В Бахмуте время играет против врага. Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти длительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения. Ведь потраченные врагом на захват Бахмута время, оружие, техника и огромное количество погибших с точки зрения не оправдывают себя", — подчеркнула Маляр.

По словам Маляр, враг не оставляет попыток и поднимает ставки в ущерб себе.

"Это очень "по-русски", логикой не понять", — отметила замминистра.

Напомним, что российские кафиры на некоторых участках начинают нервничать, поскольку человеческого ресурса для наступления на Бахмут становится все меньше.

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