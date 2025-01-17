Время играет в пользу Путина: известный американский политолог сделал неутешительный прогноз

До конца года Украина может потерпеть крах: Роберт Кейган объяснил, что делать, чтобы этого не произошло.

Российский диктатор Путин считает, что время играет в его пользу, и он прав.

Об этом в интервью CNN заявил известный американский политолог, аналитик Роберт Кейган.

"Путин считает, что время играет в его пользу, и, я думаю, что он прав. Если ничего не будет сделано в течение следующих нескольких недель, то помощь США может закончиться, а на получение новой нужно время. Так что до конца года они ( Украина – ред.) могут потерпеть крах, то ли от фактической неспособности воевать, то ли от падения морального духа, если не получат никакой поддержки от Соединенных Штатов", – сказал аналитик.

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Итак, по словам Кейгана, Путин считает, что сможет продержаться достаточно долго, чтобы выиграть войну.

"И мы должны четко понимать, что победа не означает урегулирования путем переговоров, когда Украина сохраняет часть своего суверенитета и т.д. Победа для Путина – это полная ликвидация Украины как независимого субъекта на мировой арене", – подчеркнул политолог.

Напомним, известный американский политолог, аналитик Роберт Кейган назвал самую большую ошибку 46-го президента США Джо Байдена, помешавшую Украине выиграть войну до 2025 года.

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